Бишкек, , 14:48 — REGNUM От 2,8 тысячи до 125 тысяч рублей тратит государство на лечение каждого пациента, заболевшего коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 16 июня, на брифинге заявила заместитель председателя фонда обязательного медстрахования Киргизии Клара Оскомбаева, пишут киргизстанские СМИ.

По ее словам, киргизстанцам, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, не приходится платить за свое лечение — расходы на само лечение и на наблюдение со стороны медиков должно оплачивать государство.

На лечение каждого пациента с бессимптомной формой болезни расходуется чуть больше 3 тысяч сомов (2,8 тысячи рублей), с легкой формой — 3,5 тысячи сомов (3,2 тысячи рублей), со средней тяжестью — 10,8 тысячи сомов (10,1 тысячи рублей).

В несколько раз дороже обходится государству лечение пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме или в крайне тяжелой форме — 70,4 тысячи сомов (66,2 тысячи рублей) и 132,8 тысячи сомов (124,8 тысячи рублей), соответственно.

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