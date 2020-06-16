Москва, , 14:36 — REGNUM Программа вывода экономики России из кризиса будет существенно расширена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам совещания, проведенного с участием представителей правительства РФ, в том числе с Андреем Белоусовым.

«Я думаю, что по итогам сегодняшнего совещания программа существенно будет расширена и обогатится новыми предложениями», — заявил Жуков.

Он обратил внимание на то, что на сегодня комитеты Госдумы представили очень большое количество конкретных предложений, которые могли бы найти отражение в программе восстановления экономики. При этом, отметил депутат, большинство из этих предложений было поддержано правительством РФ.

В ходе совещания обсуждалась поддержка малого и среднего бизнеса, транспорта, сельского хозяйства, в частности, снижение энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей и дополнительная поддержка социальному развитию села.

Отдельно речь шла о развитии цифровой экономики, а также о цифровых финансовых активах.

«Здесь тоже правительство полностью согласилось с тем, что нужно ускорить принятие необходимых законопроектов. Я думаю, что они будут приняты в течение весенней сессии», — заявил Жуков.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов граждан. Он должен обеспечить выход на темпы роста ВВП 2,5% к концу 2021 года. Общенациональный план восстановления экономики России содержит новые меры поддержки на сумму около 430 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.