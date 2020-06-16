Чебоксары, , 14:35 — REGNUM В Чувашии на четырёх свалках в муниципальных образованиях выявлены нарушения, в том числе самовольный захват земель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра по итогам заседания общественного совета.

В ведомстве отмечают, что один из вопросов был посвящён земельному надзору. С января по май 2020 года проведено 1258 проверочных мероприятий, в ходе выявленных нарушений более 90% касаются самовольного занятия и использования, остальные факты — нецелевое использование участков.

Особое внимание было уделено административным обследованиям 22 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), в том числе семи несанкционированных свалок, находящихся на территории Чувашии. Проверялось наличие права на земельные участки, соблюдение их границ и целевое использование.

«В итоге на четырёх свалках — в Красноармейском, Моргаушском, Аликовском и Комсомольских районах — выявлены нарушения. Где-то была самовольно занята часть прилегающих участков под складирование ТБО. Площадь нелегального расширения достигла 10 тыс. кв. метров. Под отходами оказались не только земли частной собственности, но и сельскохозяйственного назначения», — говорят в управлении по итогам проверок, состоявшихся в конце 2019 года.

Были вынесены постановления о назначении административных наказаний. В ведомстве также отмечают, что в среднем устраняется около 80% установленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ибресинском районе Чувашии планируют рекультивировать свалку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Ширтанском поселении. Ранее жители окрестных сёл писали коллективные жалобы в связи с массовым завозом мусора на полигон, полагая, что это может привести к «экологической катастрофе».

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