Москва, , 14:38 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых марок новых пикапов на авторынке России по итогам мая 2020 года составили специалисты аналитического агентства «Автостат Инфо».

Первое место в составленном списке заняли пикапы компании УАЗ. За май текущего года пикапы Ульяновского автозавода приобрели 273 жителя РФ. Это на 3,5% меньше, чем было продано годом ранее.

На второй строчке оказались пикапы японской компании Toyota. Их было продано 159 экземпляров, на 27,4% меньше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi. Дилерам этой компании за прошлый месяц удалось реализовать 111 пикапов (+7,8%).

Четвертое и пятое места в рейтинге популярных пикапов получили соответственно бренды Lada (71 ед.; — 39%) и Volkswagen (36 ед.; — 18%).

Напомним, по итогам мая 2020 года в РФ было продано 733 новых пикапа — на 11,3% меньше, чем в мае прошлого года.

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