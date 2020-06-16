Москва, , 14:42 — REGNUM Главные проблемы, которые необходимо решить в рамках реализации законопроекта об удаленной работе, — это переход к электронному документообороту в отношениях работодателя и работника, корректировка положений ст. 312.5 ТК РФ, касающихся вопросов расторжения трудового договора, возможность временной дистанционной работы для сотрудников, не работающих удаленно в постоянном режиме. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Александр Карабанов, комментируя внесение в Госдуму РФ законопроекта о дистанционной занятости.

«Также требуется урегулировать вопрос с определением рабочего места сотрудника: законопроект предполагает, что оно может находиться в любом месте, где есть доступ к интернету. Упорядочение правового обеспечения дистанционной работы позволит защитить трудовые права работника, осуществляющего свою деятельность удаленно. Так, многие дистанционные работники жалуются на практику едва ли не круглосуточного, в любое время и день недели, привлечения к трудовой деятельности, а также в отсутствии более высокой оплаты работы в выходные и праздничные дни. Этот вопрос также предлагается урегулировать, в частности оплачивать сверхурочную работу в порядке, установленном ТК РФ, ввести ограничения по времени доступности удаленного работника в сети Интернет, мессенджерах и по телефону», — заявил Карабанов.

Он отметил, что данный вопрос представляет особый интерес для тех дистанционных работников, которые сегодня вынуждены решать производственные задачи даже в выходные дни, в вечернее время или ранние утренние часы. В то же время не только работникам, но и работодателям будет выгодно данное упорядочение рабочего времени, так как позволит избежать внутренних трудовых конфликтов и взаимонепонимания.

«На мой взгляд, следовало бы обратить внимание на еще один вопрос — обеспечение удаленного работника необходимыми условиями для трудовой деятельности. Если он осуществляет трудовую деятельность дома, с использованием собственной электронной техники, электроэнергии, мебели, то было бы справедливо предусмотреть оплату, хотя бы частичную, расходов на амортизацию техники, если речь идет именно о наемном работнике, а не самозанятом лице», — считает Карабанов.

Напомним, проект федерального закона о дистанционной занятости направлен на ликвидацию пробела в трудовом законодательстве, связанного с отсутствием положений об удаленной работе.

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