Минск, , 14:24 — REGNUM Белоруссия в настоящее время уже не нуждается в инвестициях других стран ради самих инвестиций. Об этом 16 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Гродненскую область, его слова приводит официальный сайт президента страны.

«Если 10−15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны», — сказал белорусский лидер.

Также он отметил, что теперь власти страны не станут строить предприятия только для обеспечения занятости граждан, так как, хотя рабочие места стране нужны, в настоящее время данный вопрос не стоит так остро.

«Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль», — подчеркнул Лукашенко и добавил, что это в данный момент является основным.

«Поэтому инвестиции инвестициям рознь», — подчеркнул президент Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что природный газ в мире есть в достаточном количестве, и Белоруссия может найти альтернативу его поставкам из России.