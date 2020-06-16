Киев, , 14:20 — REGNUM В июне 2020 года поголовье всех видов сельскохозяйственных животных снизилось на 1,5−6%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Больше всего сократилось поголовье крупного рогатого скота — до 3,47 млн голов, что на 6,6% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Свиней на Украине оказалось 5,97 млн голов, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году, а овец и коз — 1,49 млн или на 6,3% меньше, чем годом ранее.

На 1,5% уменьшилось поголовье домашней птицы — до 231,1 млн голов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация «Укравтопром» сообщила о 75% сокращении производства автомобилей на Украине, несмотря на крошечные масштабы производства.

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