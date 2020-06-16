Москва, , 14:32 — REGNUM В России стоимость отдыха в июне снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Несмотря на прогнозы, цены на авиабилеты и отели не выше, а даже ниже чем в прошлом году», — сказал Горин.

По его словам, в бюджетном сегменте цены на отдых на срок от двух до семи дней стартуют от 10−15 тысяч рублей, включая перелёт.

«Это фейк, что цены повысятся на 30%. Давайте реалистично посмотрим на вещи — загрузка не более 50%, если повысить цены — туристы просто не полетят», — отметил Горин.

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