Москва, , 14:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не спасётся, даже если его снова изберут президентом, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook. По его мнению, нынешнее массовое движение в США можно сравнить с пеной после волны.

«Была волна, а точнее попытка повернуть США к новому меркантилизму; эту попытку предпринял Дональд Трамп, хотя лишь отчасти есть его вина в слабом подъёме этой волны. Сейчас пена осталась от двух волн: от попыток леволиберальных по своим лидерам социальных реформ и от стараний повернуть США к неомеркантилизму без социальных реформ. Всё закончилось неудачей, в чём есть, конечно, и вина «великолепного Берни Сандерса», — написал Колташов. — Потому в этой пене есть огромные возможности для манипуляций, но весьма мало сил для революции. Трамп в этой обстановке не спасается, даже если его вновь изберут президентом уже на консервативной волне — ответной по отношению к нынешней чёрно-леволиберальной».

Как полагает Колташов, у Трампа нет рычагов, и он по-прежнему опутан сдержками и противовесами американской «демократии».

"Успех демократов, которые могут манипулировать всплесками низовой энергии, не выводит Америку к революции, так как «разделяй и властвуй» будет работать на чернокожее население — вместо социальной политики для всех будет социальная политика для «жертв рабства» и иных особых групп, тогда как моральное давление на «белых мужчин» будут усилено. Всё это на фоне инфляции и роста напряжённости в обществе», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что бизнес, связанный с элитой Демократической партии, поддержал протесты, начавшиеся в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.