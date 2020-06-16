Москва, , 14:13 — REGNUM По итогам мая 2020 года в России было реализовано 733 новых авто с кузовом «пикап», что на 11,3% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом 16 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков агентства, за отчетный месяц в РФ объем продаж пикапов-иномарок уменьшился по сравнению с прошлым годом на 8,7%, до 389 экземпляров. Реализация пикапов российских брендов сократилась значительнее — на 14% и составила 344 единицы.

Всего же с января по май 2020 года в стране было куплено 4848 новых пикапов. Это на 4,6% меньше аналогичного периода прошлого года. За пять первых месяцев нынешнего года российские дилеры продали 2257 единиц российских пикапов (-15%) и 2591 единицу иномарок с кузовом «пикап» (+6,8%).

Напомним, по итогам апреля 2020 года в России было реализовано 529 новых пикапов — на 41% меньше, чем в апреле 2019 года.

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