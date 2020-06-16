Москва, , 13:57 — REGNUM В мае 2020 года продажи машин на российском вторичном авторынке составили 305 тыс. единиц — на 29% меньше, чем было продано за аналогичный период 2019 года. Об этом 16 июня сообщается на сайте агентства «Автостат».

Наибольшие продажи подержанных машин были у отечественного бренда Lada. На долю этой марки пришлось порядка 25% всего вторичного авторынка. При этом объем перепродаж Lada в мае 2020 года сократился по сравнению с прошлым годом на 31%, до 75,2 тыс. экземпляров.

На втором месте месте на вторичном рынке легковушек разместились автомобили японского бренда Toyota — 34,8 тыс. единиц. Здесь падение продаж составило 26%. Тройку лидеров замыкает ещё один «японец» — Nissan. Автомобили этой компании приобрели 17,5 тыс. российских автолюбителей (-27%).

Напомним, с января по апрель 2020 года на российском вторичном авторынке было перепродано 1 283 988 машин. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период год назад.

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