Москва, , 13:46 — REGNUM Решение выплат субсидии на перевод машин с бензина на газ можно только приветствовать заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя предложение главы Минэнерго РФ.

«Несмотря на ряд очевидных преимуществ для России перевод автомобилей на газомоторное топливо идёт крайне медленно, хотя попытки централизованно его организовать предпринимал ещё Минтранс СССР в конце 80-х гг.

Правда, в советское время это было обусловлено в первую очередь не соображениями экологии или экономии, а банальными перебоями в снабжении бензином и попытками бороться с продажей его «налево» водителями государственных предприятий.

После распада СССР заниматься этим было некому и практически всё налаженное производство газового оборудования для автомобилей было свёрнуто, внутренний рынок заняли итальянские производители.

Сейчас реализация этого проекта не только позволит снизить загазованность в российских городах, но и окажет сдерживающее воздействие на цены бензина», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газ с 30% до 60% от стоимости переоборудования.

Читайте также: Жителям России оплатят 90% расходов при переводе машин с бензина на газ