Киев, , 13:37 — REGNUM Украинская ассоциация «Укравтопром» 15 июня обнародовала шокирующие данные о падении производства в мае.

Так, согласно источнику, производство автотранспортных средств на Украине в мае этого года обвалилось на 75%, несмотря на низкую базу сравнения, передает корреспондент ИА REGNUM.

За месяц всеми предприятиями отрасли по всей Украине было изготовлено всего лишь 126 единиц автотранспортной техники.

В частности, выпуск легковых автомобилей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшился в пять раз, до 87 машин; автобусов — в 2,3 раза, до 27 машин; зато коммерческих автомобилей было сделано 12 шт., что в 2 раза больше, чем годом ранее.

Согласно источнику, в целом за период с января по май 2020 года на Украине собрали 1550 ед. автотранспортных средств, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, промышленное производство на Украине в апреле упало на 16,2%, если считать показатели год к году, и на 12,8% в сравнении с мартом. В целом за четыре месяца 2020 г. промпроизводство на Украине сократилось на 7,9%. Общих данных за май в настоящий момент еще нет.