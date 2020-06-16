Сеул, , 13:29 — REGNUM В 2020 году правительство Южной Кореи выделит 87,5 млрд вон (~$72,2 млн) на разработку новых медицинских диагностических устройств. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского фонда развития медицинских девайсов (KMDF).

По их словам, данные средства пойдут на поддержку 289 проектов.

В общей сложности на проект по разработке медицинского оборудования, реализация которого продлится до 2025 года, будет выделено 1,2 трлн вон (~$990 млн).

Представители фонда отмечают, что отечественные наборы для диагностики коронавируса завоевали доверие во всем мире, поэтому проект по разработке нового оборудования позволит стране быстро и оперативно реагировать на инфекционные заболевания в будущем.