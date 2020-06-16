Вильнюс, , 13:14 — REGNUM Поток пассажиров через литовско-польскую границу после снятия карантина увеличился в десять раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 июня. По данным литовских пограничников, тысячи легковых автомобилей курсируют в обе стороны. Часть литовских граждан после трёхмесячного карантина отправились в Польшу в туристических целях, часть — за покупками дешёвых товаров и продуктов питания.

В Литве карантин официально прекратил действие с сегодняшнего дня, 16 июня, однако границы с Польшей стали открытыми уже в прошлую пятницу, 12 июня. Несмотря на снятия карантина некоторые ограничения в Литве остались, но они касаются в основном массовых мероприятий.

За минувшие сутки в Литве из свыше, чем четырёх тысяч тестов на COVID-19, было получено только три положительных результатов.