Курган, , 13:11 — REGNUM В Курганской области летом 2020 года пройдёт масштабная реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений и сетей водоснабжения. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.

Screenshot Www.instagram.com/shumkov_vm/

Губернатор Зауралья отметил, что более 30 лет в указанную сферу в регионе не было масштабных вложений. Это сказалось и на состоянии сетей, и на качестве услуг. ⠀

По словам Вадима Шумкова, в 2020 году началась реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений в Далматово и в Каргаполье.

«Вернее, практически строим их заново, так как за многие десятилетия без ремонта от них мало, что осталось. Общий объём капитальных вложений — почти 400 млн рублей», — сообщил Шумков. ⠀

Начинается проектирование аналогичного объекта в Варгашах. В Кургане стартовало строительство системы канализования Восточного микрорайона. Идёт подготовка к реконструкции городской канализационной насосной станции. На очереди — коллектор на ул. Куйбышева. Ведутся проектные работы по созданию нового водозабора, чтобы курганцы получили чистую воду.

«Сумма будущих капвложений — более, чем 1.5 млрд рублей. К сожалению, не все работы идут так быстро, как хотелось бы, поскольку не все поняли, что время «придуриваться», изображая бурную деятельность, прошло», — заявил глава Зауралья.

Вадим Шумков также сообщил, что в конце 2020 года должны быть введены в эксплуатацию вновь построенные очистные сооружения в Шадринске и система водоснабжения в Половинском. ⠀

«Спасибо всем, кто, понимая состояние дел в регионе, поддержал нас в этих проектах, включая Минстрой РФ и коллег из Тюмени», — подытожил глава Курганской области.