Москва, , 13:10 — REGNUM Власти РФ должны по-прежнему поддерживать спрос населения и оказывать инвестиционную помощь предпринимательскому сектору, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Для того, чтобы начинать бизнес заново и поднимать с нуля то, что было, нужны инвестиции, — сказал Колганов. — Временной финансовой поддержки тут не хватит. Нужны более серьёзные средства. Но будет ли наше государство расходовать средства из ФНБ, пока неясно, так как есть вопрос о второй волне пандемии коронавируса. Если она будет, то сейчас с далеко идущими мерами по поддержке экономики стоило бы повременить. Если придёт вторая волна и снова придётся принимать меры по ограничению деятельности предприятий, то какой смысл стимулировать их развитие сейчас, если они не смогут работать».

Как подчеркнул экономист, если РФ потратит все свои средства сейчас, то «ко второй волне мы придём с пустым карманом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицины назвал сроки начала второй волны коронавируса.