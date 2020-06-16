Москва, , 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В компании уточнили, что данные автомобили комплектуются всем стандартным оборудованием. Грузовой отсек у машин был заменён двумя рядами сдвижных сидений. Вместимость фургона составляет восемь человек.

Раскладываемые сиденья позволяют во внутреннем пространстве автомобиля создать сразу два спальных места. Также в салоне имеется багажная откидная полка.

Автомобили Peugeot Expert и Citroen Jumpy приводятся в движение дизельным мотором 2.0HDi рабочим объёмом два литра. Производительность агрегата равна 150 «лошадей». Вместе с движком сочетается 6-позиционная механическая трансмиссия.

Стоимость новых вариаций фургона равна 1 599 900 руб.

Ранее бренд-менеджер марки Peugeot по электрическим автомобилям Анн-Лиз Ричардс заявила, что французская компания готовит более бюджетную версию своего компактного электромобиля e-208.

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