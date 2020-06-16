Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Сокращение в мае объема денежных переводов на 9,6%, поступающих в Грузию из-за границы, является хорошим признаком, по мнению главы грузинского Национального банка Кобы Гвенетадзе. Об этом он 16 июня сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Динамика денежных переводов обнадеживающая: если в апреле переводы в годовом выражении сократились на 42,3%, то в мае они уменьшились только на 9,6%», — написал Гвенетадзе.

По мнению главы Нацбанка, сохранение данной тенденции окажет положительное влияние на экономику Грузии и курс национальной валюты.

Напомним, в мае, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию упал на 9,6%. При этом из России денег пришло меньше на 43,2%.

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