Калининград, , 13:01 — REGNUM В Калининградской области спущен на воду первый построенный в области плавучий дом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект реализовала компания «Ушаковские верфи».

«Это полноценный дом на воде, с небольшой осадкой, то есть достаточно проходимое судно. Конструкторы, рабочие предприятия — все, кто принимал участие в создании хаусбота, блестяще справились с поставленной задачей. Компания получила новые компетенции в работе с передовыми технологическими решениями», — сказал во время церемонии спуска плавсредства на воду губернатор области Антон Алиханов.

По словам генерального директора компании «Ушаковские верфи» Виктора Лидера, судно отвечает всем экологическим требованиям, является экологически чистым, на судне установлены два электродвигателя, аккумуляторный парк, двадцать солнечных батарей, тепловой насос, бактерии в танках, биогаз и так далее. Все используемые материалы, например, термоясень для наружной отделки и палубы, высококачественные и натуральные. «Даже ламинат для каюты мы приобрели с нулевой эмиссией. Не применяли лаков — только масла и воски», — рассказал Лидер.

Судно получило название «Бранденбург» в честь земли в ФРГ, где проживает владелец компании, уточняет пресс-служба регионального правительства.