Москва, , 13:00 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль после непродолжительной коррекции, начатой в конце прошлой недели, 16 июня консолидируется в районе отметки 70, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Потенциал коррекции валютная пара еще не отыграла — диапазон 72−73. Однако, учитывая подвижки во внешнем фоне, может и не реализовать этот потенциал до конца.

На горизонте ближайших двух дней валютная пара доллар/рубль попытается укрепиться в район 68,60. В случае ухода котировок ниже отметки 68,05, сценарий коррекционного движения станет не актуальным.

Рост рубля сейчас обусловлен стабилизацией рынка энергоносителей. В частности, нефть марки Brent торгуется в районе $40 по ближайшему фьючерсу. Также рублю сопутствует рост валют развивающихся стран.

В свою очередь восстанавливающийся аппетит к риску станет поводом к продажам американской валюты, в результате чего рубль получит дополнительную поддержку.

Среди внутренних факторов драйверами роста национальной валюты вступают: продажа валюты Банком России на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила примерно на 10,2 млрд рублей в день, а также продажи валюты корпорациями на рынке для расчетов с бюджетом в стартовавший накануне налоговый период», — пояснил эксперт.

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