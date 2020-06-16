Минск, , 13:08 — REGNUM Природный газ в мире есть в достаточном количестве, и Белоруссия может найти альтернативу его поставкам из России. Об этом 16 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Гродненскую область, его слова приводит официальный сайт президента страны.

«Природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти» , — заявил президент Белоруссии, обращаясь к главе государственного концерна страны «Белнефтехим» Андрею Рыбакову.

Также белорусский лидер указал, что в мире хватает и нефти, и цены на нее в настоящее время являются приемлемыми.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии намерены пересмотреть цены на российский газ в нынешнем году, определив ее «корректный и справедливый уровень», для чего минэнерго республики ведет переговоры с компанией «Газпром» и российским энергетическим ведомством.