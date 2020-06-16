Калуга, , 14:54 — REGNUM Исполнилось пять лет с момента начала регулярной авиационной деятельности АО «Международный аэропорт Калуга». 16 июня 2015 года он обслужил первый регулярный пассажирский рейс по маршруту Калуга — Санкт-Петербург, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель аэропорта Елена Галанова.

Международный аэропорт имени К.Э. Циолковского в Калуге Klf.aero

После масштабной реконструкции из регионального аэропорта Грабцево, построенного в 1970 году, был создан современный международный аэропорт. В короткие сроки были практически заново созданы взлётно-посадочная полоса, аэровокзальный комплекс, построены здание аварийно-спасательной службы, ангар для бизнес-авиации. Полностью заменены системы аэронавигации.

18 августа 2015 года аэропорт получил статус международного, а в сентябре того же года АО «Международный аэропорт Калуга» впервые принял международный рейс. Сегодня калужский аэропорт способен принимать все виды среднемагистральных воздушных судов, включая Boeing 737−800 и Airbus А321, а также самолеты и вертолеты меньшего размера. В аэропорту функционирует два терминала — для внутренних и международных рейсов. Общая пропускная способность двух терминалов составляет 350 человек в час.

«За пять лет обновленный аэропорт в Калуге обслужил более 285 тыс. пассажиров, принял и отправил более 8 тыс. 200 рейсов, обработал свыше 1,7 млн килограмм груза, почты и багажа. В весенне-летнем сезоне 2020 года из Калуги выполняются прямые рейсы по десяти российским направлениям», — сказала Елена Галанова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Международном аэропорту «Калуга» встретили 100-тысячного пассажира