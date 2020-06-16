Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Денежные переводы из-за рубежа в Грузию в мае 2020 года составили $131,8 млн, что на $13,9 млн, или на 9,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Нацбанк Грузии.

При этом денежные переводы из стран Евросоюза в целом увеличились на 12,36%, хотя по отдельным странам и фиксируется тенденция уменьшения. В частности, переводы выросли из Италии (на 35,82%, до $27,59 млн, Греции (на 13,06%, до $18,82 млн) и Германии (на 26,14%, до $5,34 млн), но сократились поступления из Испании (на 22,80%, до $3,23 млн), Польши (на 24,80%, до $2,02 млн), Франции (на 20,6%, до $1,86 млн) и Великобритании (на 30,62%, до $ 1,03 млн).

Россия, которая до последнего времени была лидером по объему денежных переводов в Грузию, переместилась в списке стран-доноров на второе место. В мае из России в Грузию было переведено $19,77 млн, что на 43,18% ниже показателя за май прошлого года. На 4,76% сократились поступления из США ($15,21 млн), на 17,19% — из Израиля ($11,38 млн), на 4,31% — из Турции ($7,42 млн).

Уменьшились и переводы денег из Грузии за рубеж. В мае текущего года они составили $13,6 млн, что на 33,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

На такую статистику откликнулся президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе, который на своей странице в соцсети Facebook назвал динамику денежных переводов «внушающей надежды». По его словам, у Нацбанка и специалистов в этом отношении были худшие ожидания, которые не оправдались.

«Если в апреле переводы сократились за год на 42,3%, то в мае спад составил только 9,6%. Учитывая, что у нас были негативные ожидания в отношении этого показателя, это действительно хорошая новость. Если такая тенденция продолжится, то и дефицит текущего счета будет не таким высоким, как предсказывалось рыночным прогнозом. А это окажет положительное влияние на экономическую активность и на обменный курс», — пояснил президент Нацбанка.