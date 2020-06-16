Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM В Ростовской области завод по производству башен ветроустановок «Башни ВРС» вышел на максимальную мощность производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 июня.

Стоимость реализации инвестиционного проекта превысила 1 млрд рублей. Предполагается, что завод ежемесячно будет выпускать 12 стальных башен для ветроустановок. Проектная мощность предприятия составляет 144 башни в год. Башня массой 190 тонн, высотой свыше 84 метров и диаметром 4,3 метра транспортируется на место установки в виде трёх-четырёх секций.

ИА REGNUM отмечает, что старт производству ООО «Башни ВРС» был дан в Таганроге в декабре 2018 года. Реализация инвестиционного проекта помогла трудоустроить более 150 человек. Ранее отмечалось, что показателя выпуска до сотни башен в год планировалось достичь в 2019 году.

Напомним, что в 2019 году сообщалось о работе, проводимой над созданием трёх ветропарков, запуск которых был запланирован в первом полугодии 2020 года.

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