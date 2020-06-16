Москва, 16 июня 2020, 12:51 — REGNUM Выпавшие доходы некоторой части населения РФ восстановить не удастся, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что среди граждан РФ стали пользоваться повышенным спросом товары из дешёвого ценового сегмента.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве будет запущена специальная программа поддержки потребительского спроса населения.
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