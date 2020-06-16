Москва, , 12:51 — REGNUM Выпавшие доходы некоторой части населения РФ восстановить не удастся, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что среди граждан РФ стали пользоваться повышенным спросом товары из дешёвого ценового сегмента.

«Но пока я на это особенно оптимистично не смотрю, потому что некоторой части населения выпадающие доходы восстановить не удастся просто из-за того, что ряд предприятий полностью прекратили свою работу, — сказал экономист. — Не потому что их ограничивают, а потому что они не смогли выдержать кризисный период. Закрылись безвозвратно. Всё это будет понижать доходы как торговых сетей, так и производителей, которые поставляют товары на рынок. Так что ясно, что сокращение спроса ударит по всей экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве будет запущена специальная программа поддержки потребительского спроса населения.

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