Нижний Новгород, , 12:40 — REGNUM Правительство Нижегородской области направит более 100 млн рублей из резервного фонда на финансовую поддержку предприятий народных художественных промыслов, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Деньги региональные предприятия народных художественных промыслов (НХП) смогут направить на первоочередные задачи — выплату зарплат и оплату услуг ЖКХ.

«Для Нижегородской области предприятия народных художественных промыслов имеют особое значение. Это важная часть нашей культуры и истории, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений. По инициативе региона на федеральном уровне было принято решение внести НХП в перечень пострадавших отраслей. Это дает нам возможность направить таким организациям средства поддержки», — сказал губернатор областиГлеб Никитин.

Нижегородская область занимает первое место по количеству сохраненных народных художественных промыслов. В регионе насчитывается 22 значимых предприятия НХП. 10 организаций народных художественных промыслов включены в перечень, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Нижегородской области. Среди них — «Торговый дом «Семеновская роспись», «Городецкая золотная вышивка», «Гипюр», «Завод складных ножей «САРО», «Казаковское предприятие художественных изделий» и другие. Первым областную субсидию — 9 млн руб. получило АО «Хохломская роспись».