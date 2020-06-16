Париж, , 12:38 — REGNUM Прогноз Международного энергетического агентства о мировом спросе на нефть в 2020 году улучшен на 0,5 млн баррелей в сутки. По итогам года ожидается падение спроса на на 8,1 млн баррелей в сутки относительно уровня 2019 года, говорится в отчёте МЭА за июнь.

Самое большое снижение спроса, отмечают эксперты, происходит в первом полугодии. Согласно первому прогнозу на 2021 год, спрос увеличится на 5,7 млн баррелей в сутки и составит 97,4 млн баррелей в сутки. Это на 2,4 млн баррелей меньше, чем в 2019 году.

Отчёт констатирует, что в мае мировое предложение нефти сократилось на 11,8 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи в США и государствах ОПЕК+. В 2021 году начнётся восстановление.

Падение предложения по итогам 2020 года составило 7,2 млн баррелей в сутки, в 2021 году показатель восстановится на 1,7 млн баррелей в сутки. Это произойдёт при условии, что ограничения по сделке ОПЕК+ ослабнут, добыча вырастет в Норвегии, Бразилии и Гайане и восстановится в Ливии.

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