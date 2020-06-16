Москва, 16 июня 2020, 12:37 — REGNUM Хотя некоторые магазины в России говорят о постепенном приросте продаж, докризисный уровень пока не восстановился и восстановится не скоро, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители России начали всё чаще предпочитать товары низкого ценового сегмента.
Естественно, как пояснил Колганов, люди предпочитают покупать товары подешевле для того, чтобы поддерживать свой уровень потребления и в то же самое время не выйти за пределы тех средств, которыми они обладают.
Напомним, как сообщалось ранее, исследование, проведённое экспертами компании Nielsen, показало, что у граждан РФ стали пользоваться повышенным спросом товары низкого ценового сегмента.