Москва, , 12:37 — REGNUM Хотя некоторые магазины в России говорят о постепенном приросте продаж, докризисный уровень пока не восстановился и восстановится не скоро, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители России начали всё чаще предпочитать товары низкого ценового сегмента.

«Совершенно понятно, что в первую очередь это связано с сокращением доходов жителей России, — сказал Колганов. — Уже имеются данные по июньским продажам в магазинах, и они показывают, что хотя идёт прирост продаж по сравнению с периодом, когда существовали значительные ограничения, но пока докризисный уровень продаж не восстановился. И это связано с тем, что доходы упали, и восстановление этих доходов идёт достаточно медленно, потому что людям надо покрывать те расходы, которые накопились за последние три месяца и которые кто-то не мог покрывать за счёт своих доходов. Задолженность по ЖКХ и прочие вещи».

Естественно, как пояснил Колганов, люди предпочитают покупать товары подешевле для того, чтобы поддерживать свой уровень потребления и в то же самое время не выйти за пределы тех средств, которыми они обладают.

Напомним, как сообщалось ранее, исследование, проведённое экспертами компании Nielsen, показало, что у граждан РФ стали пользоваться повышенным спросом товары низкого ценового сегмента.