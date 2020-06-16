Кострома, , 12:33 — REGNUM В Костроме в мае число зарегистрированных безработных выросло в два раза — с 2871 до 5792 человек. Об этом сообщает интерактивный портал службы занятости населения по Костромской области.

Наталья Диева © ИА REGNUM

За месяц в костромскую службу занятости поступило 2 тысячи заявлений.

При этом, темпы роста безработных по сравнению с апрелем возросли. Так, в апреле из 4144 соискателей безработными официально признали только 2336 человек, в мае количество новых безработных выросло до 3115 граждан.

Заявленная работодателем потребность в работниках осталась практически стабильной. В апреле начальники нуждались в 3,6 тысячах служащих, в мае в Костроме были вакантными 3,8 тысячи мест.

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