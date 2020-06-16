Москва, , 12:25 — REGNUM По итогам мая 2020 года больше всего на российском авторынке было приобретено новых грузовиков компании КамАЗ. Об этом 16 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков агентства, всего в мае текущего года дилеры КамАЗа реализовали 2045 грузовых машин — на 36% больше результата прошлого года.

На втором месте по популярности грузовики компании ГАЗ. Их в России в мае текущего года приобрели 558 покупателей. Это на 10% меньше, чем за такой же месяц в 2019 году.

Тройку лидеров замыкает марка Isuzu. Грузовые машины этой компании разошлись в количестве 241 экземпляра, что на 1,3% больше, чем год назад.

Четвертое и пятое места в данном марочном рейтинге занимают соответственно Volvo (196 ед.; — 54%) и УРАЛ (194 ед.; +1,5%).

Напомним, в мае текущего года на авторынке России было продано 4332 новых грузовика. Это на 10% меньше результата продаж мая 2019 года.

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