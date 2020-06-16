Сеул, , 12:27 — REGNUM Южная Корея стала одним из основателей Глобального партнёрства по искусственному интеллекту (GPAI). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Учредителями партнерства стали 15 стран: Южная Корея, Франция, Канада, Австралия, Германия, США, Япония, Европейский союз, Италия, Новая Зеландия, Сингапур, Словения, Великобритания, Мексика и Индия.

Известно, что страны-учредители опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность поддержать развитие и использование ИИ, ориентированного на права человека, демократические ценности и гражданские права.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе GPAI сформирует группу экспертов для поиска путей использования искусственного интеллекта в борьбе с коронавирусом.