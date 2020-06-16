Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM Социальные учреждения Ростовской области получат около 121 млн рублей из региональной казны в связи с продлением карантина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Финансовую помощь перечислят 62 учреждениям, в том числе домам-интернатам для престарелых и инвалидов, социальным приютам, социально-реабилитационным центрам для детей и подростков. Персонал будет обеспечен питанием, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудникам будет выплачена стимулирующая надбавка за работу в сложившихся условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области до 21 июня планируется выписать постояльцев и сотрудников Сальского и Зверевского психоневрологических интернатов, где были выявлены очаги коронавируса.

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