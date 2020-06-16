Стокгольм, , 12:18 — REGNUM Уровень безработицы в Швеции продолжит резко расти в 2020 и 2021 годах. Ожидается, что число безработных в начале следующего года превысит 600 000 человек, а долгосрочная безработица вырастет до исторически высокого уровня — 11%. Это следует из содержания пресс-релизе Государственной службе занятости Швеции. Об этом 16 июня сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Ситуация сложнее по сравнению с предыдущими оценками, и Государственная служба занятости перераспределила ресурсы, чтобы справиться с большим количеством новых безработных. Основное внимание уделяется получению ими компенсации, поддержке в поддержании связи с рынком труда и планированию их возвращения на работу», — сообщила генеральный директор ведомства Мария Миндхаммар.

«Некоторая часть занятости и вовсе не восстановится. Неопределенность настолько велика, что мы говорим лишь об оценках и сценариях, а не прогнозах», — заявила глава аналитического отдела ведомства Анника Сунден.