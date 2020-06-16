Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank подготовил отчет о состоянии североевропейской экономики. Согласно содержанию документа, экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции для стран Северной Европе оказались не такими серьезными, как для остальной Европы. Об этом 16 июня сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В своем отчете аналитики Danske Bank отмечают, что для стран Северной Европы, «худшее, похоже, позади». В целом, кризис, вызванный коронавирусом, в северных странах был несколько мягче, чем в остальной Европе.

Экономисты банка основывают свое утверждение на том факте, что у стран Северной Европы, не в последнюю очередь Швеции, была более мягкая стратегия борьбе с коронавирусом с точки зрения закрытия общества и введенных ограничений, чем во многих странах ЕС.

«Скандинавские страны не закрывали фабрики и строительные площадки, торговля товарами через границы продолжалась, и население, которое до кризиса было наиболее активным пользователем интернета, продолжало работать и совершать покупки из дома», — сообщается в отчете Danske Bank.