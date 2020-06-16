Киев, , 12:10 — REGNUM МВФ озвучил правительству Украины девять «несложных структурных маяков», которые КУиев должен выполнить в рамках новой программы сотрудничества с фондом, заявил 16 июня в эфире украинского телевидения премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что все «маяки» МВФ являются составными отдельных частей программы деятельности правительства.

«Они являются абсолютно здравыми для Украины… чтобы была стабильная экономическая и макроэкономическая ситуация», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня МВФ официально утвердил новую программу сотрудничества с Украиной и сразу же выделил первый транш в 2,1 млрд долларов. Остальные средства должны быть выделены ориентировочно четырьмя траншами в зависимости от того, как Киев будет выполнять условия сотрудничества.