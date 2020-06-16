Москва, , 12:00 — REGNUM По итогам мая 2020 года на российском авторынке было продано 4332 новых грузовика — на 10% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что за отчётный месяц в России были реализованы 2963 единицы отечественных грузовиков, что на 17% больше прошлогоднего уровня продаж. Что же касается грузовиков иностранных марок, то их в России было реализовано 1369 единиц. Здесь наблюдается падение продаж на 40% по сравнению с маем 2019 года.

Также отмечается, что продажи грузовых авто в мае текущего года оказались несколько ниже апрельских — 4599 экземпляров.

В период с января по май 2020 года российским дилерам удалось реализовать 25 596 грузовых машин — на 11,1% меньше количества техники, проданной годом ранее. При этом за первые пять месяцев текущего года в России продажи отечественных грузовиков уменьшились на 9%, до 15 163 единиц. А продажи грузовиков-иномарок снизились на 14%, до 10 433 экземпляров.

Напомним, с января по апрель текущего года в России было выпущено 35,8 тыс. грузовых машин (включая грузовики категории N1), что на 18,1% меньше, чем в 2019 году.

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