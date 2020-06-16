Киев, , 11:57 — REGNUM Верховная рада на заседании сегодня, 16 июня, приняла в первом чтении законопроект, который «убирает различия» в подходах по учету природного газа на Украине и странах ЕС.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы инициативы объясняют, что сейчас учет природного газа на Украине осуществляется в кубических метрах, а в ЕС — в единицах энергии.

«При этом уже на сегодня существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается, что таким образом «обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа по сравнению с другими энергоносителями».

Когда документ может быть принят во втором чтении и в целом — пока не сообщалось.