Иваново, , 11:50 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Ивановской области, также за сутки на три случая выросло число летальных исходов. Это следует из сообщения регионального оперативного штаба от 16 июня.

«По состоянию на 16 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 3599 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 91 диагноз)», — говорится в сообщении.

Из общего числа подтверждённых положительных тестов на коронавирус 1 тыс. 865 было выявлено у пациентов с ОРВИ и пневмониями. 30 пациентов с положительными тестами на коронавирус за период пандемии в регионе скончались, 1 тыс. 511 — выздоровели.