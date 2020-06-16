Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону специалисты приступили к возведению опор моста на улице Малиновского, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В течение трёх дней на объекте планируется установить шесть коробов по 70 тонн каждый. Эти работы разворачиваются ночью. Так, с 23:00 до 4:00 мск проезд транспорта запрещён на участке от улицы Факельной до улицы Типографской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев выразил уверенность в том, что реконструкция объекта будет завершена в срок — до конца 2021 года. Однако сообщалось о некоторых трудностях в процессе выкупа земельных участков у собственников.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор оценил ход реконструкции моста на улице Малиновского