Москва, , 11:49 — REGNUM На предстоящем заседании, которое состоится 19 июня, ЦБ РФ снизит ставку на 100 б.п., до уровня 4,5%, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Об этом он сегодня, 16 июня, заявил ИА REGNUM.

«Вероятность реализации шага снижения на 75 б.п. также присутствует, однако мы ожидаем, что пониженная инфляционная конъюнктура, а также необходимость поддержки потребительского спроса станут решающими факторами в пользу более решительного снижения ставки (на 100 б.п.). По итогам мая темпы роста потребительских цен замедлились до уровня 3%. При таких вводных возвращение инфляции к таргету в 4% займет время, таким образом, сейчас у регулятора сохраняется обширное пространство для снижения ключевой ставки», — подчеркнул Покатович.

По его словам, основным фактором дезинфляционного давления остается сжатый потребительский спрос, восстановление которого в летней перспективе будет иметь сдержанный формат. «Также в пользу умеренности роста потребительских цен сейчас выступает и укрепившийся (в сравнении с мартом-апрелем) до уровней вблизи 70 рублей за доллар курс рубля. По нашим оценкам, в том случае, если уже в июне ключевая ставка будет снижена на 100 б.п., до уровня 4,5%, ее дальнейшее активное снижение видится затруднительным в текущих реалиях», — пояснил аналитик.

Он добавил, что ФРС в данный момент указывает на свои планы сохранять текущие низкие ставки неизменными в перспективе 2022 года. В то же время неизменность ставок в США в ближайшие два года может стать фактором в пользу ослабления цикла смягчения монетарных политик в странах ЕМ, в том числе и в РФ.

«Также заметим, что по итогам 2020 года инфляция может восстановиться к уровням 4,5%, таким образом, превысив таргет ЦБ. Данный возможный вектор развития инфляционных процессов также будет выступать сдерживающим фактором для дальнейшего снижения ключевой ставки. По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%. В рамках нашего базового прогноза мы ожидаем, что по итогам года ключевая ставка сформируется на уровне 4,5%. Ожидаем дальнейшего снижения ставок по вкладам ниже достигнутых исторических минимумов по итогам мая в 5,04%. В начале лета ставки по вкладам могут снизиться до уровней 4,7−4,8%. Ставки по кредитам также будут снижаться на 0,4−0,6 п.п. в перспективе ближайших 2−3 месяцев. Заметим, что при таких вводных ставки по ипотеке также продолжат снижение к уровням ниже 8%. Этот год ставки по ипотеке могут завершить в диапазоне 7,3−7,7%. В то же время обращаем внимание на тот факт, что смягчение монетарных условий за счет снижения ключевой ставки будет иметь ограниченное влияние на темпы роста российской экономики. В настоящий момент перспективы восстановления российского роста напрямую зависят от эффективности предпринятых властями мер господдержки бизнеса и населения. Полагаем, что в этом году избежать сокращения экономики РФ на уровнях, близких к 5%, не удастся. На наш взгляд, задачей ЦБ в плоскости снижения ключевой ставки является создание необходимых условий для восстановления потребительского спроса в дальнейшем», — резюмировал Покатович.