Киев, , 11:47 — REGNUM Если на Украине еще какое-то время сохранится нынешний состав правительства и Рады — страна не успеет опомниться, как можем оказаться в «экономическом рабстве», заявил 16 июня украинский экономист Александр Гончаров, комментируя последние события.

Эксперт подчеркивает, что мировые рынки в условиях «коронакризиса» стремительно трансформируются, а глава правительства Украины Денис Шмыгаль до сих пор не озвучил идеологию новой экономической модели.

«На каком месте в приоритетах украинской власти господдержка инвестиций в человеческий капитал и стимулирование развития национальных рынков капитала для поддержания точек роста в реальном секторе экономики? А ведь это прямая обязанность Кабмина — готовить долгосрочную стратегию развития», — обращает внимание Гончаров.

Ссылаясь на данные экспертов, специалист утверждает, что на Украине людей, готовых заниматься частным бизнесом — не более 10%. Остальные 90% рассчитывают лишь на стабильную работу с минимальным доходом.

«Казалось бы, пуще простого под такие очень скромные запросы людей построить современную экономическую модель и эффективную денежно-кредитную политику, которые бы сами себя воспроизводили. Однако и эту простейшую задачу Кабмин и Верховная рада не могут выполнить», — подчеркнул экономист.

ИА REGNUM напоминает, что 4 июня Верховная рада отказалась утвердить программу деятельности правительства Шмыгаля и отправила документ на доработку. 15 июня обновленный документ был обнародован для обсуждения, голосование в Раде ожидается 18 июня. Поддержка правительством программы деятельности правительства дает кабмину иммунитет от отставки на весь следующий год.