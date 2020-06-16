Москва, , 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.

Читайте также: Больше трети граждан России экономят на еде в период самоизоляции — опрос

Больше всего это касается мяса, соков, воды, чая и макаронных изделий. Если в среднем в год доля продаж дешевых макаронных изделий составляла 18,7%, то с 27 апреля по 24 мая она увеличилась до 22,8%.

Доля продаж дешевого майонеза выросла с 7,3% до 9,5% в мае, шоколадных конфет на развес — с 14% до 15,7%. Стали чаще искать товары со скидкой 30%. Заметили повышение цен 66% граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, режима экономии на еде в период самоизоляции придерживались 35% граждан России.

Читайте также: Треть жителей России вынуждена покупать дешёвые товары