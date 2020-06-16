Казань, , 11:41 — REGNUM Арбитраж Татарии рассмотрел заявление одного из кредиторов банка-банкрота «Спурт» и отказал в удовлетворении требования «об оспаривании торгов по продаже административного здания и земельного участка». Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Попытку оспорить результаты торгов по продаже части имущества банка сделал конкурсный управляющий АО «Нефтегазстрой» из Сабинского района Татарии. Имущество «Спурта» распродаётся по частям для пополнения конкурсной массы и выплат кредиторам.

Напомним, в июле 2017 года банк, участвовавший в финансировании проектов фирм, аффилированных с главой правления и акционером банка Евгенией Даутовой, остался без лицензии. Осенью того же года его признали банкротом. На начало мая 2020 года у «Спурта» остались долги перед 2 516 кредиторов на сумму 12,268 млрд рублей. В июне 2020 года срок расчетов с кредиторами первой очереди, которых на сегодня около 2 тысяч, продлён до 7 октября.

Сама Даутова в 2019 году была осуждена за фальсификацию отчётности и злоупотребление полномочиями на три года и один месяц с отбыванием в колонии общего режима, но Верховный суд РТ позднее сократил срок почти вдвое.