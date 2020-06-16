Киев, , 11:36 — REGNUM Россия остается в тройке крупнейших торговых партнеров Украины по итогам первых четырех месяцев 2020 года.

Соответствующие данные 16 июня обнародовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно источнику, больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (почти на $1,79 млрд), Польшу (на $1,04 млрд долларов) и Российскую Федерацию (на $889,2 млн, это на 13,9% меньше, чем за соответствующий 2019 года).

При этом больше всего товаров за первые четыре месяца 2020 года Украина импортировала из Китая (на $2,40 млрд), Германии (на $1 млрд) и Российской Федерации (на $1,56 млрд долларов, что на 37,8% меньше, чем за соответствующий 2019 года).

Ведомство отмечает, что больше всего в январе — апреле 2020 года Украина продала на внешних рынках зерновых, черных металлов, а также жиров и масел животного или растительного происхождения. Это традиционные статьи украинского экспорта уже много лет.

Основными товарными позициями украинского импорта были машины, оборудование и механизмы; топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки; а также продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.

Служба подчеркивает, что внешнеторговые операции в январе — апреле 2020 года Украиной проводились с партнерами из 215 стран мира.