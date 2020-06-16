Рамалла , , 11:37 — REGNUM Всемирный банк утвердил грант в размере 15 миллионов долларов США на улучшение новых устойчивых экономических возможностей через сектор информационных технологий (IT) для палестинской молодежи. Об том сообщает Jerusalem Post.

Новый проект, который называется «Технология для молодежи и рабочих мест» (TechStart), направлен на создание более качественных рабочих мест в палестинском IT-секторе, а также на расширение возможностей существующих фирм в этой области.

IT-сектор имеет потенциал роста, говорится в заявлении Кантана Шанкара, директора Всемирного банка по Западному берегу и Газе, и может предоставить возможности палестинской молодежи, которая составляет 30% населения и страдает от острой безработицы.

«В палестинских университетах ежегодно выпускается более 3000 специалистов в области информационных технологий, и большинство из них не имеют работы. Кроме того, этот сектор менее уязвим во время кризисов и может приспособиться к удаленной работе в такие периоды, как пандемия COVID-19, или в другие периоды, когда на население накладываются ограничения на мобильность. Этот проект является частью стратегии Всемирного банка по инвестированию в более сильную предпринимательскую экосистему для создания рабочих мест», — говорит Шанкар.