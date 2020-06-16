Сеул, , 11:35 — REGNUM В Южной Корее приступили к оценке качества услуг мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, проверка проводится в Сеуле и шести других городах столичного региона из-за многочисленных жалоб пользователей.

Отмечается, что это первый случай, когда в стране оценивают качество связи 5G после ее запуска в апреле 2019 года.

Результаты оценки будут опубликованы в следующем месяце.

По данным Корейского союза потребителей, в течение года на услуги 5G пожаловалось более двух тысяч человек.