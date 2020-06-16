Бишкек, , 11:29 — REGNUM В январе — мае 2020 года в Киргизию из-за рубежа завезли 502,7 тысяч тонн нефтепродуктов, что полностью покрыло потребности республики, передает «Кабар».

За этот период в страну импортировано 238,5 тысячи тонн бензина различных марок, 264,1 тысячи тонн дизельного топлива и 51,1 тысячи тонн авиатоплива. Для сравнения — за весь 2019 год в Киргизию завезли 972,9 тысячи тонн горюче-смазочных материалов.

Также в ассоциации нефтетрейдеров Киргизии отмечают, что в текущем году киргизстанским аграриям потребуется в общей сложности 93,9 тысячи тонн дизтоплива и 26,2 тысячи тонн бензина.

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