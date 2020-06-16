Джакарта, , 11:26 — REGNUM Министерство финансов Индонезии объявило, что по сравнению с маем прошлого года государственный доход страны сократился на 9%, сообщает Antara.

По словам министра финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, доход страны от налоговых поступлений составил 526,2 трлн рупий и сократился на 7,9% по сравнению с прошлым годом. Неналоговые государственные поступления до 31 мая 2020 года достигли 136,9 трлн рупий, что на 13,6% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Индонезии заявила, что экономический рост в стране сократится до 3,1% во втором квартале 2020 года.

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