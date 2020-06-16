Стокгольм, , 12:02 — REGNUM 16 июня журналисты шведского издания SVT Nyheter опубликовали новостную статью под названием «SEB и Swedbank сделали возможным создание сети, подозреваемой в мошенничестве в странах Прибалтики». В своем материале SVT Nyheter утверждает, что может доказать как такие шведские крупные банки как Swedbank и SEB, несмотря на длинную серию предупреждающих сигналов, сделали возможной корпоративную сеть в Латвии, которая перечислила многомиллионные суммы на счета компаний, занимающихся криптовалютой и аффилированных с финансовыми учреждениями по всей Европе.

Журналисты сообщили, что со счетов вкладчиков исчезли около 300 миллионов шведских крон ($32 млн): «Более двух тысяч европейских инвесторов и мелких вкладчиков, вероятно, потеряли все, что вложили».

В частности, SVT Nyheter обращает внимание своих читателей на финансовую организацию Envestio, которая была одной из десяти быстрорастущих кредитных платформ в Латвии. До недавнего времени Envestio предлагала частным лицам инвестиционные схемы, доход от которых составил бы до 22%. Предполагалось, что вложенные вкладчикам деньги будут передаваться стартапам в виде краткосрочных займов. У Envestio были свои основные счета сначала в SEB, а затем в Swedbank.

Одним из многих аспектов деятельности данной организации был, в частности, майнинг криптовалюты. Так, согласно веб-сайту Envestio, до января этого года криптовалютная ферма в Риге получила от различных вкладчиков почти 4 миллиона шведских крон ($ 426 тыс.). Журналисты попытались отыскать здание, где якобы располагалась криптоферма, и обнаружили «только старое, полностью пустое, заброшенное здание советской эпохи».

SVT Nyheter проверило все 31 компании, числящееся как инвестиционные проекты Envestio, а также еще 12 компаний, которые получали деньги через счета Envestio в SEB и Swedbank. Данные компании журналисты обнаружили на территории Чехии, Польши и Латвии. Сообщается, что «данные фирмы, похоже, не имеют вообще никакого бизнеса».

В свою очередь, Swedbank ответил на запрос журналистов SVT Nyheter. В своем письме представители банка заявили, что «они поняли, что по этому поводу ведется полицейское расследование». Представители SEB отказались давать интервью, но сообщили в электронном письме, что они хорошо знают Envestio и что они тесно сотрудничают с властями Прибалтики, чтобы остановить мошенничество. Оба банка в своих ответах журналистам сослались на банковскую тайну.